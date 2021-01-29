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Spor Diagne veda etti
Spor

Diagne veda etti

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 21:45:00 -
Diagne veda etti

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu. Başarılı golcü yeni takımına katılmak için İngiltere'ye gitti.

Diagne, sosyal medya hesabından uçağa binerken olan fotoğrafını paylaştı ve veda mesajı yayımladı.

29 yaşındaki futbolcu mesajında, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere. Müthiş galibiyet takım" ifadelerini kulandı.

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