Diagne ile anlaşan Galatasaray, bir bombayı daha patlattı Süper Lig'in flaş takımlarından Kasımpaşa'da forma giyen Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan Galatasaray, Marsilya'nın forveti Kostas Mitroglou ile de anlaştı.

Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alan Galatasaray, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etti. Fatih Terim'in "2 forvet istiyorum" açıklamasından sonra sarı-kırmızılı yönetim, Marsilya'da forma giyen Kostas Mitroglou'nun transferini de bitirdi. 1,5 yıllığına kiraladı Fransa'da yayın yapan RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu 1,5 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun maaşı Galatasaray tarafından ödenecek. Öte yandan Mitroglou, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için Fransa'dan ayrıldı.

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