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DHMİ özel güvenlik personeli alımları ne zaman? Özel güvenlik başvuru şartları neler? Kaç personel alınacak?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 3 bin 619 özel güvenlik görevlisi alınacağını duyurmasının ardından hangi havaalanına kaç personel alınacağı sorusu gündeme geldi. DHMİ özel güvenlik alımları için kimler başvuru yapabilecek? Hangi şartlar aranıyor? İşte tüm detaylar...

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:46
DHMİ özel güvenlik personeli alımları ne zaman? Özel güvenlik başvuru şartları neler? Kaç personel alınacak?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 3 bin 619 özel güvenlik görevlisi alınacağını duyurmasının ardından hangi havaalanına kaç personel alınacağı sorusu gündeme geldi. DHMİ özel güvenlik alımları için kimler başvuru yapabilecek? Hangi şartlar aranıyor? İşte tüm detaylar...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 01 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yurt genelindeki havaalanlarında toplam 3 bin 619 personelle özel güvenlik hizmeti alınması işi için ihaleye çıktı. İhalede en çok alım yapılacak havaalanı 221 personel ile Atatürk Havalimanı oldu.

Başvuru şartları neler?

Özel güvenlik personelinde aranan şartlardan bazıları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

18 yaşı doldurmuş olmak,

Görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5188 sayılı kanunun 14.maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak,

Özel güvenlik personelinin fiziki görünümü ve diksiyonu düzgün olacak.

Erkeklerde boy 170 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini-15 kg fazlasını aşmayacak.

Bayanlarda boy 160 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini - 15 kg fazlasını aşmayacak.

Proje sorumluları ile vardiya amirlerinde boy, kilo ve yaş kriterleri aranmayacak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

Hangi havaalanına kaç personel alınacak?

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu-110 personel

Adıyaman Havalimanı-57 personel

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu-74 personel

Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu-34 personel

Atatürk Havalimanı- 221 personel

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı-77 personel

Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu-76 personel

Bingöl Havalimanı-77 personel

Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu-53 personel

Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu-44 personel

Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu-50 personel

Denizli Çardak Havalimanı-94 personel

Diyarbakır Havalimanı-148 personel

Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu-69 personel

Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu-84 personel

Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu-67 personel

Gaziantep Havalimanı-124 personel

Genel Müdürlük / Ankara-11 personel

Gökçeada Havalimanı / Çanakkale-9 personel

Hatay Havalimanı-98 personel

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı-88 personel

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı- 46 personel

Kahramanmaraş Havalimanı-69 personel

Kars Harakani Havalimanı- 68 personel

Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu-41 personel

Konya Havalimanı ve Ermenek Yumurtepe ile Mut SSY İstasyonu-78 personel

Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu-39 personel

Mardin Havalimanı-99 personel

Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu-61 personel

Muş Havalimanı-76 personel

Nevşehir Kapadokya Havalimanı-38 personel

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı-48 personel

Samsun Çarşamba Havalimanı-75 personel

Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu-78 personel

Sinop Havalimanı-46 personel

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu-87 personel

Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu-180 personel

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı-110 personel

Tekirdağ Çorlu Havalimanı-33 personel

Tokat Havalimanı-20 personel

Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu-168 personel

Van Ferit Melen Havalimanı-88 personel

Ordu Giresun Havalimanı-128 personel

Ankara Esenboğa Havalimanı- 56 personel

Antalya Havalimanı-57 personel

Balıkesir Merkez Havalimanı-21 personel.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:46
  1. Yalova
  2. Iğdır
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Van
  6. Şanlıurfa
  7. Trabzon
  8. Tokat
  9. Tekirdağ
  10. Sivas
  11. Sinop
  12. Siirt
  13. Samsun
  14. Ordu
  15. Nevşehir
  16. Muş
  17. Muğla
  18. Mardin
  19. Kahramanmaraş
  20. Malatya
  21. Konya
  22. Kastamonu
  23. Kars
  24. Isparta
  25. Hatay
  26. Hakkari
  27. Giresun
  28. Gaziantep
  29. Erzurum
  30. Erzincan
  31. Elazığ
  32. Diyarbakır
  33. Denizli
  34. Çanakkale
  35. Bursa
  36. Bingöl
  37. Balıkesir
  38. Aydın
  39. Antalya
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