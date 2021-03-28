DHBT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DHBT sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığında (DİB) din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları ÖSYM Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapıldı. Korona salgını nedeniyle ertelenen 2020 DHBT sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın gene yetenek, genel kültür oturumuna katılmaları gerekmektedir. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ( DHBT-1 ve DHBT-2 testisinde 20’şer soru sorulacaktır. DHBT testlerindeki 40 soruyu cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

DHBT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2020-DHBT’ye başvuran adaylar için katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere DHBT Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden, ilgili sınav/test tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

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