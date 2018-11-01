DHBT Diyanet imam müezzin kayyım taban puanları ne 2018? Diyanet sınavı

Diyanet bünyesinde görev almak isteyenlerin gireceği 2018 Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT) başvuruları 9-17 Ekim tarihleri arasında yapıldı. DHBT geç başvurular ise 1 Kasım’da başladı. DHBT 2018 sınavı ise 9 Aralık’da yapılacak. Peki 2018 DHBT Diyanet imam hatip müezzin kayyım din hizmetleri taban puanları ne?

2018 yılı KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları 9 Ekim 2018 tarihinde başladı ve 17 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. Bu süre içinde başvuru yapamayan adaylar bugün içinde geç başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuruları 1 Kasım’da alınmaya başlandı. 2018 Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT), ÖSYM tarafından 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlı çatısı altında çalışmak isteyenlerin girdiği 2018 DHBT sınavına ilişkin açıklama Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Öte yandan Diyanet 2018 DHBT imam hatip müezzin kayyım taban puanları da belirlendi. 018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olup DHBT sonuçları ise 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, "İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı" konu başlıklarından sorular yer alacak. İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak. Test "Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet" konu başlıklarından oluşacak.

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