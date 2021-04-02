DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları | Diyanet atama mülakat DHBT taban puanları kaç?
DHBT atama puanları. DHBT sınavına gireceklerin merakla beklediği DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır. ÖSYM DHBT sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. DHBT’ye girecekler DHBT taban puanlarını merak ediyor. 2020 İmam Hatip alımı mülakat taban puanları kaç? DHBT alımı taban puanları 2021 nedir? DHBT taban puanları 2021.
ÖSYM tarafından yapılacak olan DHBT sınavının giriş beygiri ÖSYM tarafından açıklandı. Korona salgını nedeniyle ertelenen 2020DHBT oturumu 11 Nisan tarihinde yapılacak. Adaylar, DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınacağını sorguluyor. ÖSYM, salgın nedeniyle 11 Nisan'a ertelenen Diyanet ÖSYM DHBT sınavının giriş belgelerini erişime açtı. Yurt genelindeki adayların merakla beklediği DHBT sınav yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
Diyanet atama mülakat DHBT taban puanları kaç?
4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90
DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları