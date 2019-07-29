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DGS 2019 tercihleri ne zaman DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

İki yıllık ön lisans programlarını bitiren öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına geçmek için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. 2019 DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladı mı? DGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 DGS puanları ne?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:05
DGS 2019 tercihleri ne zaman DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

İki yıllık ön lisans programlarını bitiren öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına geçmek için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. 2019 DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladı mı? DGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 DGS puanları ne?

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, gelecek hafta tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. DGS'de sonuçların açıklanmasından birkaç gün sonra ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tercihler yapılacak. DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:05
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