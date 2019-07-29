DGS 2019 tercihleri ne zaman DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

İki yıllık ön lisans programlarını bitiren öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına geçmek için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. 2019 DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladı mı? DGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 DGS puanları ne?

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, gelecek hafta tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. DGS'de sonuçların açıklanmasından birkaç gün sonra ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tercihler yapılacak. DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

DGS yazılım mühendisliği taban puanları 2019

DGS oyunculuk taban puanları 2019 kontenjan

DGS okul öncesi öğretmenlik taban puanlar 2019

DGS iç mimarlık taban puanları 2019 kontenjan

DGS jeofizik mühendisliği taban puanları 2019 kontenjan

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019 kontenjan

DGS grafik tasarım taban puanları 2019 kontenjan

DGS gıda mühendisliği taban puanları 2019 kontenjan

DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları

DGS Gastronomi taban puanları 2019 kontenjan

DGS puanları Tıp 2019 kontenjanları Tıp mühendisliği DGS puanları

DGS puanları fizyoterapi

DGS puanları hemşirelik

DGS puanları Hukuk 2019 kontenjanları

DGS puanları AÖF 2019 taban puanları