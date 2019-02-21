DG Sivasspor, Antalyaspor maçı biletleri satışa sunuldu Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında maçında 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Maça gelmek isteyen taraftarlar biletleri Passolig’in internet sitesinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü önündeki kart gişelerinde alabilecek.

Bilet fiyatları şöyle:

"1’nci kategori (VIP) 54 TL, 2’nci kategori (Maraton) 22 TL, 3’üncü kategori (Kuzey Kale Arkası) 14,50 TL, 4’üncü kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 11 TL, misafir 14,50 TL."

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