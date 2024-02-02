DFSK Türkiye elektrikli araç uzmanlarını Türkiye'ye getirdi

DFSK Türkiye Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu, 2023 yılında güçlü bir giriş yaptıkları Türkiye otomotiv sektöründe ilk etapta 9 yetkili satıcı ve 35 yetkili servisle hizmet verdiklerini belirterek “Elektrikli araçlar ile ilgili regülasyonları yerine getirmek ve mevcut elektrikli ticari araçlarımız ile yakın gelecekte ürün gamımıza katılacak yeni elektrikli araçlarımıza en ileri düzeyde servis imkanı sunmak için DFSK Motor’un elektrikifikasyon konusunda en deneyimli ve en uzmanlarını ülkemize getirdik. Bu eğitmenlerimiz tüm yetkili servislerimizde bulunan ekiplerimizi eğitecekler” dedi.

2024 yılı içinde yetkili satıcı sayısını 15’e, yetkili servis sayısını da 40’a çıkarma hedefinde olduklarını da dile getiren Şahsuvaroğlu şunları söyledi;

“DFSK Türkiye olarak yola çıkarken en üst seviyede müşteri memnuniyeti ve yüzde 100 yedek parça bulunurluğu sunma hedefini taşıdık ve bunu gerçekleştirdik. Türkiye pazarına sunduğumuz 290 kilometre civarında menzil sunan tek kabin tam elektrikli EC31 pick-up modelimiz ve 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelimizi tercih eden müşterilerimiz bakım ve onarım konusunda hiçbir sorunla karşılaşmadan en iyi hizmeti alacaklar. Eğitimi tamamlayan ekiplerimiz de kendi ekiplerini yetiştirerek elektrikli araçlar konusunda güçlü bir ağ oluşturacaklar.”



ÖNE ÇIKAN VİDEO