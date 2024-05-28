Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı! 'Ünlü futbolcunun Pepsi reklamı yeni değil'

Yıldız futbolcunun oynadığı reklam filminin yeni olmadığı ve 2021 yılında çekildiği belirtildi. Daha önce İsrail'e tepki gösteren Müslüman yıldız, birçok kez Filistin'e destekte bulunmuştu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Mısırlı Müslüman futbolcu Mohamed Salah, Gazze’de katliam sürerken İsrail destekçisi bir markanın yeni reklamında oynadı” iddiası doğru değildir.

Bahse konu reklam filmi çekimlerinin güncel olmadığı ve Muhammed Salah’ın çekimlerinde yer aldığı ilgili reklam filminin 2021 yılında çekildiği tespit edilmiştir.



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