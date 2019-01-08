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Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK arasındaki çatışmalar Deyirzor ilinin doğusundaki Şiife beldesinde yoğunlaştı- YPG/PKK'lı teröristler, DEAŞ'ın işgalindeki Şiife belde merkezine girerek yaklaşık yarısını ele geçirdi

08 Ocak 2019 Salı 14:02
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütleri DEAŞ ile YPG/PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor. YPG/PKK, DEAŞ'ın elinde kalan son üç beldenin birine girerek yaklaşık yarısını işgal etti.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki çatışmalar Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğusundaki Şiife beldesinde yoğunlaştı.

Kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin DEAŞ işgalindeki belde merkezine girerek yarısına yakınını ele geçirdiğini kaydetti.

İki terör örgütü arasındaki çatışmalar belde merkezinde sürüyor.

- Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı.

YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten 2 gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti.

DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Şiife, Süse ve Bagoz beldelerinde varlık gösteriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) geçen ayki raporunda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü YPG/PKK'nın 11 Eylül-20 Aralık'ta düzenlediği saldırılarda 165 sivilin öldüğünü bildirmişti. Raporda, çatışmaların yaşandığı bölgelerde 6 bin sivilin, Beşşar Esed rejimi güçleri ile YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında mahsur kaldığına işaret edilmişti.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:02
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