Devrim mühendisinin kurduğu fabrika TOGG’a parça üretmeye talip

Şimdiki adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) olan Eskişehir Demiryolu Fabrikaları’nda dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatıyla 1961’de ‘Devrim’ arabalarını üreten ekipte yer alan kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik, 1963’te Gedik Kaynak’ı devreye soktu.

Kaynak ekipmanları üretiyor

Yaklaşık 44 yıl şirketi yöneten ve 2012’de hayatını kaybeden Gedik, görevi 2007’de kızı Hülya Gedik’e devretti. Hendek ilçesinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Gedik Holding’e ait fabrikada kesme makinelerinin yanı sıra kaynak elektrotları, telleri, tozları, ekipmanları ile aksesuarlarının üretimi yapılıyor.

25 bin metrekare alana kurulu

Aynı OSB içinde 25 bin metrekare kapalı alanda kurulu hassas ve kum döküm tesislerinde ise otomotiv, makine, proses endüstrisi, tarım makineleri, savunma sanayii, enerji, madencilik ve inşaat gibi birçok sektöre ürün imal ediliyor.

Şirketin vana üretim tesislerinde de kimya, petrol ve gemi inşa gibi pek çok sektöre üretim yapılıyor.

Isıtma-soğutma, buhar, kızgın yağ, sıcak su, LPG, doğal gaz, petrol ve her türlü kimyasal akışkan uygulamalarına hitap eden Gedik Holding, birçok ürünün yerli olarak üretilmesine öncülük ediyor.

Holding, kurucusu Halil Kaya Gedik’in etkin rol aldığı yerli araba serüvenine katkı sağlamak için, döküm ve kaynak deneyimini Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) aktarmak istiyor.

Gayret içerisindeler

Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, kaynak, döküm ve vana sektöründe onlarca ürün imal ettiklerini belirtti. Gedik, otomasyonlu sistemler kuran şirketlere de hizmet verdiklerini dile getirdi. Gedik, “Babamın devrettiklerini daha da yukarıya çıkararak, genişleterek, katma değeri yüksek ürün üreterek, ben ve ekibim her gün gayretle koşturuyoruz” dedi.

Sanayinin ekmeği, iskeleti

Babasının ülkedeki ilk kaynak mühendisi olduğuna dikkati çeken Gedik, şunları kaydetti: “Ben, ‘Devrim’ arabalarında 29 mühendisle gece gündüz demeden 129 günde prototipi dahi olmayan otomobili canlı hale getiren bir babanın evladıyım. Babam Avrupa’da tahsil görmüştür. Bu bakımdan kaynak konusunda devrim olarak nitelendirebileceğimiz çalışmalar hem Gedik Kaynak’a hem sektöre hem ülkeye fayda koymuştur. Kaynak konularıyla ilgili kitapları dilimize çevirmiştir. Bu bakımdan kaynak sektörüne büyük katkısı olan bir babanın evladıyım. Ondan dolayı da şirketimizde kaynak konusu her zaman için odak noktası oldu. Aynı zamanda kaynak, sanayinin de çok önemli bir girdi malzemesi. Biz de kaynak için ‘Sanayinin ekmeğidir, iskeletidir’ diyoruz. Çünkü birçok sektöre girdi malzemesi verir. Eğer bir ülkede sanayide kaynak sektörü kuvvetliyse, diğer sektörler de ona paralel kuvvetli olur.”

“Yerli otoyu bekliyoruz”

Gedik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 30 Ekim’de fabrikalarını ziyaret ettiğini hatırlattı. Varank’a TOGG’un parçalarının üretimi için dökümhanelerini gezdirdiğini, fabrikanın parça üretimi için çok uygun olduğunu söylediğini aktardı. Babasının ‘Devrim’ arabalarıyla başlayan hikâyesinin yarım kaldığını dile getiren Gedik, şunları ifade etti: “Türkiye’nin yerli otomobilinin 1961’den sonra tekrar oluşmasını hepimiz bekliyoruz. Döküm şirketimizde otomotiv sektörüne çeşitli parçalar döküyoruz. Bu bağlamda her zaman savunma sanayiine, otomobil üreten sektördeki diğer firmalara döküm parçaları üretiyoruz. TOGG’un da bunlardan bir tanesi olmasını arzu ederiz. Dökümhanemiz buna çok uygun. Çünkü hem boyut hem gelen parçanın butik üretim şekliyle çok esnek üretim şeklimiz var. Buna yönelik TOGG parçaları ya da herhangi bir otomotiv sektöründen gelen parça taleplerine her zaman açığız.”