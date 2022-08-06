Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Özkan (68) yönetimindeki 09 UH 510 plakalı traktör, İncirliova-Koçarlı kara yolunda bahçeye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Turan Koçoğlu (55) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.