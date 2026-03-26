  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi Herkes bu kez altını tokatlayacak sandı ama… CHP’li Sarıgül kuyumcuları tehdit etti: Hesabını sorarız! İsrail'den "Tengsiri öldü" iddiası! Gözler İran'a çevrildi Böyle olur özgürlük ülkesi ABD’de hak-adalet! Tek suçu Filistin’e destek olmak MSB’den kritik açıklamalar! Katar’daki kaza, Türkiye'nin Irak kararı ve Eurofighter anlaşması… Bize kim saldıracak” diyen CHP hükümete seslendi: Sığınaklar nerede? S-400’e ‘Lüzumsuz’ diyenler şimdi korunma derdinde! Seküler yaşantı uçuruma sürüklüyor Körfez’de benzerine az rastlanır tablo Hürmüz'ün çevresi ana baba günü Kapki Ekrem'in çakması Asrın yolsuzluk davasında 11. perde! Yolsuz Eko ve ‘uyanık’ ortağı Çalık hakim karşısında
Devrilen sup boarda tutunarak 3 saat bekledi, yardımına deniz polisi yetişti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Devrilen sup boarda tutunarak 3 saat bekledi, yardımına deniz polisi yetişti

Antalya'da denize açıldığı sırada çıkan rüzgarın etkisiyle devrilen sup boarda (kürek sörfü bordu) tutunarak yardım bekleyen Turgay T., devriye görevindeki deniz polisi tarafından fark edilip, 3 saat sonra kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Atatürk Parkı falezler mevkisi açıklarında meydana geldi. Deniz polisi ekipleri rutin devriye görevi kapsamında seyir halindeyken falezlerin yaklaşık 200 metre açığında deniz yüzeyinde çırpınan ve yardım isteyen kişiyi fark etti. Ekipler, dalgalar arasında güçlükle fark edilen kişinin bulunduğu noktaya hızla yöneldi. Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle su üstünde kalmakta zorlanan ve bitkin düştüğü görülen kişiye dikkatli şekilde yaklaşan deniz polisleri, ardından onu bota aldı.

Kaleiçi'ndeki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen, suda çok zaman geçirdiği için üşüyen kişinin Turgay T. olduğu belirlendi. Deniz polisi, yorgun ve bitkin düşen Turgay T.'nin vücudunu, termal battaniye ile sardı. Kısa sürede limana ulaştırılan Turgay T., kendisini bekleyen sağlık ekibine teslim edildi.

 

3 SAAT SESİNİ DUYURAMADI

Turgay T.'nin ekiplere sup boarduyla denize açıldığı sırada aniden çıkan rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek devrildiğini, suya düştükten sonra tekrar sup boardın üzerine çıkamadığını ve akıntı nedeniyle açığa doğru sürüklendiğini ifade ettiği belirtildi. Yaklaşık 3 saat boyunca suyun içinde kalan T.'nin, zaman zaman panik yaşadığı ve yardım çağrısında bulunmasına rağmen kimseye ulaşamadığı belirtildi. Turgay T.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23