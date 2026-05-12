Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Samsun’un Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki Atakent Kavşağı’nda yaşandı.
A.D. yönetimindeki 55 ARZ 770 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Atakent Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.