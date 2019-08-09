Devrek’te kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Devrek’te yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Devrek’te kurbanlık hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle belediye tarafından ilçenin Sazlık Çayı Mevkine kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlık hayvanlar alıcılarını bekliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kalarak canlı hayvan pazarına çeşitli il ve ilçelerden hayvanlarını getiren hayvan tüccarları,” Pazarın şimdilik çok sakin olduğunu, ancak özellikle Arefe günü ile birlikte bu sakinliğin biterek hareketlilik yaşanacağını söylediler”

Pazarda hayvan tüccarlığı yapan Yaşar Sarıcık, ”Bu yıl ilçe pazarında kurbanlık hayvanların 35 ila 45 kilogram arası olanların fiyatlarının bin 200 ile bin 500 TL arasında satıldığını, büyükbaş hayvanlarda ise 250 kilogram ile 300 kilo gelen hayvanların kilosuna göre değişerek 5 bin ile 15 bin TL arasında alıcısı çıktığını ifade ettiler.”

İlçedeki canlı hayvan pazarında kurbanlık hayvan alımlarında alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.