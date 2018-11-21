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"Devre arasına avantajlı girmek istiyoruz"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:"Kalan beş maçın beşini de kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz"- (Gazişehir Gaziantep maçı) Oyuncularım deplasmanda daha farklı oynuyor. Yine aynı şekilde, oradan iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum"

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:46
"Devre arasına avantajlı girmek istiyoruz"


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sait Karafırtınalar, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına tam kadro devam ettiklerini belirtti

Lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden Karafırtınalar, "Bu arada yüksek tempolu idmanlar yaptık. Bu hafta biraz daha taktik ağırlıklı idman yapacağız. Rakibimiz bu ligin dominant takımlarından bir tanesi. Oyuncularımız bunun bilincinde. Bu maçın bize neler getireceğinin de bilincinde. Bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, takımda kart cezalısı futbolcuların bulunduğunu anımsatarak, "Yusuf’un cezası bu haftaya da sarktı. Buna bir de İshak eklendi. Merkezden 2 önemli oyuncumuz eksik. Tabii ki bunların eksikliklerini hissedeceğiz ama onların yerine oynayan arkadaşlar da en az onlar kadar etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.


- "Deplasmanda tüm karşılaşmaları kazandık"


Ligde puan hesaplayarak bir bekleyiş içine girmediklerini belirten Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Kalan beş maçın beşini de kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Maksimum puanları alıp devre arasına avantajlı girmek istiyoruz. En azından konumumuzu korumak istiyoruz. Deplasmanda oynadığımız tüm karşılaşmaları kazandık. İnşallah bu Gaziantep karşısında da devam eder ama dediğim gibi ligin en dominant takımlarından bir tanesine gidiyoruz. Oyuncularım deplasmanda daha farklı oynuyor. Yine aynı şekilde, oradan iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum."


- Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları


Bolu ekibi, Gazişehir Gaziantep'le pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Karafırtınalar yönetimindeki antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra istasyon çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, istasyon çalışmasının ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:46
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  4. Spor Toto 1. Lig

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