Devletin verdiği 750 bin lirayı iade etti!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuyumculuk yapan Feridun Akın (24), altınları bulununca sel zararı sebebi ile devletten aldığı paranın 750 bin lirayı iade etti.

Akın, AA muhabirine, 11 Ağustos günü büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

O gün polislerin araçların Ezine Çayı'nın kenarından çekilmesi için anons yaptığını anlatan Akın, "Arabamızı çekmeye gittim. Sonra annem 'Evimizi boşaltıyoruz' dedi. Yüksek bir yere çıktıktan sonra babamı aradık 'Dükkanı su basıyor' dedi. Bir daha aradığımızda ulaşamadık. Dedik telefonu suya düşürdü, yüksek bir yere çıktı bekliyor herhalde. Elli altmış kere aradık ama ulaşamadık." dedi.

"Devlet 1 milyon 100 bin lira gibi zarar ödemesi yaptı"

Babasının cansız bedenine bir gün sonra kuyumcuda ulaşıldığını belirten Akın, "Bir gün sonra babamın vefat ettiğini öğrendik. Polisler, babamı dükkandan çıkartırken kuyumcudan altın toplamışlar ve kayda almışlar. Onları ilk önce bize vermemişlerdi. Biz de kendimiz yaptığımız ilk aramada 500 gram gibi bir altın bulmuştuk. Devlet bize zararımızı sorduğunda o 500 gramı çıkartarak zararımızı yazdık. Devlet 1 milyon 100 bin lira gibi bir zarar ödemesi yaptı." ifadelerini kullandı.

"Hakkımız olan parayı aldık, olmayanı iade ettik"

Bir süre sonra polisin topladığı altınların kendilerine teslim edildiğini belirten Akın, "Ondan sonra polisteki altınlar geldi. Oradan da 1 kilodan biraz fazla bir altın çıktı. O altını hesapladım, 750 bin lira gibi bir rakam çıktı. Ben de bu parayı devlete iade ettim. Hakkımız olan parayı aldık, olmayanı iade ettik. Sonuçta yetim hakkı var bu parada. Peygamber Efendimiz, 'devlet malı yiyenin cenaze namazını kılmam' diyor. Bu düsturdan yola çıkarak parayı iade ettik." dedi.