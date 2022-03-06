Devletin de bizim de kucağımız açık, gelin

Bitlis ve Muş'taki aileler de Diyarbakır anneleri gibi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve siyasi uzantısı HDP tarafından kandırılarak terör saflarına yollanan çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor.

Bitlis'in Yolcular köyünde yaşayan, Diyarbakır ve Van'da annelerin devam ettirdiği eylemlere katılan Saliha Mert, 2015 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yetiş Mert'in dönmesini bekliyor.

Oğlundan geriye kalan fotoğraflara bakarak acısını dindirmeye çalışan acılı anne, “Evlatlarımızı onlardan alacağız. Devletin gücü, yardımıyla anneler kazanacak. Oğlum, bir gün annesine dönecek. Kucağım açık, seni bekliyorum yavrum. Onların çocukları Avustralya, Amerika, Hollanda'da okuyor, havuzlu villalada kalıyor. Bizim çocuklarımız dağda, mağaralarda aç susuz yatıyor. Allah yanlarına komasın” diye konuştu.

Muş'ta ise Özcan ve Teker aileleri, PKK'lı teröristlerce dağa götürülen evlatlarına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor. 2016 yılında dağa kaçırılan çocuğu için kar-kış demeden HDP'nin önünde beklediklerini anlatan baba Şemsettin Özcan ile anne Şehinaz Özcan, “Çocuklarımızı verene kadar HDP'nin önünden ayrılmayacağız. Sonsuza kadar devam edeceğiz. Atilla oğlum çok kişi geldi, ailesine kavuştu, sen de çık gel. Bu HDP Kürt halkının düşmanıdır. Devletin de bizim de kucağımız size açık" dediler.

Oğlu teröristlerce kaçırılan Gülbahar Teker de "Biz buradayız, korkmuyoruz. Bir kişi dağda kalmayana kadar nöbetteyiz. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Muhammet gel teslim ol. Seni bekliyoruz” dedi.