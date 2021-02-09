Devletin adımı işe yaradı, hamsinin boyu uzadı

İstanbul'un doğusundan Kocaeli sınırına kadar uzanan bölgede uygulanan hamsi yasağı kaldırıldı.

Bölgede avlanma yeniden başlarken, yasaklar neticesinde boyu 12 santimetreye ulaşan hamsi, 25-30 TL arasında alıcı buluyor.

Hamsinin boyu 12 santime ulaştı

Karadeniz'de bulunan hamsilerin avlanabilir boyun altında olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8 Ocak'ta başlatılan yasak, geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Yaklaşık bir aydır avlanmayan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Normalde ortalama 9 santimetre uzunluğunda olması gereken hamsinin boyunun 12 santime ulaştığı görüldü.

"Müşteriler hamsiye kavuştu"

Balıkçı Kenan Balcı, hamsi yasağının amacına ulaştığını söyledi.

Yasaktan önce hamsi boylarında ciddi bir düşüş olduğunu belirten Balcı, "Hamsinin boyu 5 santime kadar düşmüştü ancak yasaktan sonra 12 santime kadar çıktı. Umarım bol bol çıkar, biz de ucuz ucuz satarız. Müşteriler hamsiye kavuştu.

"Fiyatlar 25-30 TL arasında değişiyor"

Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum, tam zamanında müdahale ederek hamsinin yok olmasının önüne geçtiler. Şimdi küçük derin sulara gitti, büyük hamsiler kıyıya yaklaştı. Tezgahlarda fiyatlar 25-30 TL arasında değişiyor. Zamanla inşallah fiyatlar da düşecektir." dedi.