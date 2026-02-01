Devletimize güveniyoruz, hukuka saygıyı önde tutuyoruz

OKTAY YÜKSEL AFYONKARAHİSAR

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve hakkında terör örgütleriyle ilişkilendirilen bir akıma destek verdiği iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatılan bir kamu görevlisi üzerinden yoğun bir tartışma yürütülüyor. Kimi soruşturmanın kendisini, kimi uygulanan işlemleri konuşuyor. Ancak meseleye soğukkanlılıkla ve hukuk çerçevesinde yaklaşmak zorundayız.

Öncelikle altını net biçimde çizelim:

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve masumiyet karinesi esastır. Soruşturma tamamlanmadan hiç kimse suçlu ilan edilemez. Bu konuda devletimizin kurumlarına ve yargımıza güvenimiz tamdır. Kimsenin devleti zan altında bırakmaya hakkı yoktur.

Ancak bir diğer gerçek de göz ardı edilmemelidir. Kamu hizmeti, özellikle sağlık gibi insan hayatına doğrudan temas eden alanlar, yalnızca mesleki yeterlilikle değil, toplumun duyduğu güvenle yürür. Terörle mücadelede yaralanmış bir asker, gazi olmuş bir polis ya da görev başında hedef alınmış bir güvenlik görevlisinin; hakkında böylesi iddialar bulunan bir personelin görev yaptığı birimde kendini nasıl hissedeceği sorusu, bir suçlama değil, toplumsal bir hassasiyetin ifadesidir.

Bu soruları sormak kimseyi hedef göstermek değildir. Linç kültürüne kapı aralamak hiç değildir. Tam tersine; bu hassasiyetleri dikkate alarak süreci yönetecek olan yer sosyal medya değil, devletin yetkili kurumlarıdır.

Bizim durduğumuz yer nettir:

Devletimize güveniyoruz.

Hukukun işleyişine inanıyoruz.

Gerekli değerlendirmelerin titizlikle yapılacağından şüphe duymuyoruz.

Bu ülke, terörle mücadelesini hukuk içinde yürüten, aynı zamanda milletinin hassasiyetlerini gözeten bir devlettir. Süreçler tamamlandığında hem adaletin hem de kamu vicdanının rahatlayacağına inanıyoruz.

Sağduyu, hukuk ve devlet ciddiyeti…

Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü buradadır.