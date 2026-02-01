  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi Trump'ın enerji eşkıyalığı: Kaçırdığı liderin petrolünü dünyaya pazarlıyor! 8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var! Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı! Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti Alın size Batı medeniyeti! Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Okur Postası Devletimize güveniyoruz, hukuka saygıyı önde tutuyoruz
Okur Postası

Devletimize güveniyoruz, hukuka saygıyı önde tutuyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Devletimize güveniyoruz, hukuka saygıyı önde tutuyoruz

Gazetemiz okurlarından Oktay Yüksel \ Afyonkarahisar 'DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ, HUKUKA SAYGIYI ÖNDE TUTUYORUZ’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

 OKTAY YÜKSEL  AFYONKARAHİSAR 

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve hakkında terör örgütleriyle ilişkilendirilen bir akıma destek verdiği iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatılan bir kamu görevlisi üzerinden yoğun bir tartışma yürütülüyor. Kimi soruşturmanın kendisini, kimi uygulanan işlemleri konuşuyor. Ancak meseleye soğukkanlılıkla ve hukuk çerçevesinde yaklaşmak zorundayız.

Öncelikle altını net biçimde çizelim:

 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve masumiyet karinesi esastır. Soruşturma tamamlanmadan hiç kimse suçlu ilan edilemez. Bu konuda devletimizin kurumlarına ve yargımıza güvenimiz tamdır. Kimsenin devleti zan altında bırakmaya hakkı yoktur.

Ancak bir diğer gerçek de göz ardı edilmemelidir. Kamu hizmeti, özellikle sağlık gibi insan hayatına doğrudan temas eden alanlar, yalnızca mesleki yeterlilikle değil, toplumun duyduğu güvenle yürür. Terörle mücadelede yaralanmış bir asker, gazi olmuş bir polis ya da görev başında hedef alınmış bir güvenlik görevlisinin; hakkında böylesi iddialar bulunan bir personelin görev yaptığı birimde kendini nasıl hissedeceği sorusu, bir suçlama değil, toplumsal bir hassasiyetin ifadesidir.

 

Bu soruları sormak kimseyi hedef göstermek değildir. Linç kültürüne kapı aralamak hiç değildir. Tam tersine; bu hassasiyetleri dikkate alarak süreci yönetecek olan yer sosyal medya değil, devletin yetkili kurumlarıdır.

Bizim durduğumuz yer nettir:

Devletimize güveniyoruz.

Hukukun işleyişine inanıyoruz.

 

Gerekli değerlendirmelerin titizlikle yapılacağından şüphe duymuyoruz.

Bu ülke, terörle mücadelesini hukuk içinde yürüten, aynı zamanda milletinin hassasiyetlerini gözeten bir devlettir. Süreçler tamamlandığında hem adaletin hem de kamu vicdanının rahatlayacağına inanıyoruz.

Sağduyu, hukuk ve devlet ciddiyeti…

Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü buradadır.

Türkiye’den o ülkeye başsağlığı mesajı!
Türkiye’den o ülkeye başsağlığı mesajı!

Gündem

Türkiye’den o ülkeye başsağlığı mesajı!

8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var!
8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var!

Gündem

8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var!

"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Türkiye'nin en ucuz suyunu satan belediye başkanı taktiğini açıkladı
Türkiye'nin en ucuz suyunu satan belediye başkanı taktiğini açıkladı

Siyaset

Türkiye'nin en ucuz suyunu satan belediye başkanı taktiğini açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23