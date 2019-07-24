Yine soluksuz bir maceraya meraklılarını bekliyor. Gerçek ile hayalin iç içe geçtiği roman yakın tarihimizde yaşadığımız olayların arka planına da atıfta bulunuyor. Devleti ve milleti için serden geçenlerin romanı… Selam Kayabaşı imzasını taşıyan bir diğer eserde ise Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın uzun yıllar boyunca Mabeyn Başkatipliği’ni yapan ve birçok sırrına vakıf olan Tahsin Paşa’nın hatıraları elden geçirilerek okuyucuların istifadesine sunulmuş. Yakın Plan yayınlarından çıkan eser Abdülhamit dönemini merak edenler için başucu niteliğinde.