Devleti suçlayanlar PKK’ya suspus

Yavuz Selim İstanbul

Terör partisi HDP ve işbirlikçisi CHP’nin son dönemde devlete suçlama yönelttiği orman yangınları, Güneydoğu’daki kayıp hadiseleri, Tahir Elçi vakası, sivil ölüm iddiaları gibi tüm olumsuz olayların altından terör örgütü PKK çıktı. PKK’yı eleştiremeyen HDP ve CHP kurmayları, bu gibi birçok alçak hadisede terör örgütünün rolünü örtbas etmekle yetindi.

İzmir’i birlikte yaktılar!

CHP-HDP kurmaylarının, imara açabilmek için orman yakıldığı iddiası PKK’nın orman yangınlarını üstlenmesi sonrası çöktü. Ocak ayı sonrasında başta İzmir olmak üzere Marmaris, Büyükada, Antalya, Denizli, Sivas, Aydın, Hatay, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Kahramanmaraş gibi kentlerden peşpeşe gelen orman yangını haberleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı hedefe konuldu. Yalan, PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adlı terörist grubun yayınladığı bildiriyle orman yangınlarını üstlenmesiyle açığa çıktı.

Külter, Kerkük’ten çıktı

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter gibi terör yandaşlarının Emniyet’te gözaltına alındıktan sonra aylar boyunca haber alınamadığı iddiası, Külter’in PKK saflarına katıldığının deşifre olmasıyla yıkıldı. Deşifre olan Külter, açıklama yapmak zorunda kalarak, “İlk defa böylesi bir açıklama imkanı buldum, çünkü içinde bulunduğum güvenlik koşulları bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu” diyerek işi pişkinliğe vurdu.

Zorla dağa çıkarıyorlar

“Devlet Kürt gençleri kaçırıyor” söyleminin de, Hacire Akar gibi kahraman annelerin HDP İl Binası önünde eylem başlatarak oğlunun PKK için zorla dağa çıkarıldığını söylemesiyle koca bir yalandan ibaret olduğu görüldü. Eylemde “çocuklarımızı istiyoruz” diyen anneler, Güneydoğu’da aniden kaybolan genç çocukların HDP/PKK tarafından zorla dağa çıkarıldığını gözler önüne serdi.

Polis dediler, PKK çıktı

Diyarbakır Baro Başkanı iken başından vurularak öldürülen Tahir Elçi’yi polislerin öldürdüğü iftirası da, Elçi’nin PKK’lı Mahsun Gürkan’ın silahından çıkan kurşunla can verdiği tespitiyle çürümüştü. Elçi’nin hayatını kaybettiği olayda iki polisi şehit eden Gürkan, 13 Mart 2016’da Sur’daki çatışmada ölü ele geçirildi.

Sivil katletmek PKK’nın işi

Yine TSK’nın Zeytin Dalı Operasyonu’nda sivil Kürtleri öldürdüğü yalanı, PKK’nın sivilleri kalkan olarak kullandığına dair görüntülerle ifşa oldu. PKK’yı eleştirmeye yanaşmayan HDP ve CHP kurmayları, bu gibi birçok alçak hadisede terör örgütünün rolünü örtbas etmekle yetindi.