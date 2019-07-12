Devlet ve vatandaş BES’te 100 milyar lira biriktirdi

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu.

BES ve OKS katılımcı fonlarının 80 milyar 859 milyon lirası faizli, 12 milyar 485,5 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor. BES’te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı 103 bini aştı. Otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 6 milyonu aşarken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı 5,1 milyar lirayı geçti.