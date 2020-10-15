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Aktüel Devlet Tunceli'de evleri yanan ailelerin yaralarını saracak
Aktüel

Devlet Tunceli'de evleri yanan ailelerin yaralarını saracak

Valilik: - "Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Çemişgezek Kaymakamımız Mehmet Güder koordinesinde çalışmalara başlanmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:34:26 -
Devlet Tunceli'de evleri yanan ailelerin yaralarını saracak
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında evleri zarar gören aileler için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğan köyünde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangına kısa sürede müdahale edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Jandarma, Tunceli Belediyesi, Çemişgezek Belediyesi ve Pertek Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla yangın söndürüldü. Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere Çemişgezek Kaymakamımız Mehmet Güder koordinesinde çalışmalara başlanmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkıp yangının bitişikteki binalara sıçramasıyla 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale gelmişti.
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