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Kültür - Sanat Devlet tiyatrolarında yeni dönem
Kültür - Sanat

Devlet tiyatrolarında yeni dönem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Devlet Tiyatrolarının (DT) biletleri, afiş ve broşürlerdeki QR Kod'lar kullanılarak alınabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 13:22:00 -
Devlet tiyatrolarında yeni dönem

DT'den yapılan yazılı açıklamada, dijital dünyanın kolaylıklarını tiyatro sektörüne taşıyan DT'nin bilet alımlarında bir yeniliği hayata geçirdiği ifade edildi.

Buna göre DT'nin resmi sosyal medya sayfalarında yer alan oyun, festival, afiş ve broşür gibi tanıtımlarda 19 Aralık'tan itibaren QR kod yönlendirmesi yapılacak.

Tanıtımların altında yer alan QR kod, bilet almak ya da oyunla ilgili bilgi edinmek isteyen sanatseverler tarafından mobil telefonlara okutulabilecek. Bu durumda bilet alınan web sayfası görüntülenecek ve bu sayede bilet daha kolay alınabilecek.

Açıklamada DT'nin, QR kodlu tanıtım çalışmasıyla daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

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