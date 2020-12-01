  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Devlet Tiyatroları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle temsillerini saat 18.00'de başlatacak
Aktüel

Devlet Tiyatroları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle temsillerini saat 18.00'de başlatacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:16:33 -
Devlet Tiyatroları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle temsillerini saat 18.00'de başlatacak

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki kısıtlamalar dolayısıyla hafta içi 19.30'daki temsillerin 18.00'de başlayacağını bildirdi.

DT'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yerleşik sahnelerimizde hafta içi 19.30'da başlayacak olan gösterimlerimizin başlama saatleri bu akşamdan itibaren yeni Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 18.00'e alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, bugün DT'nin İstanbul ve Ankara sahnelerinde temsil edilmesi planlanan oyunlar iptal edildi.

Online bilet alan sanatseverlerin bir işlem yapmalarına gerek kalmadan ücretleri iade edilecek, gişelerden bilet alanların ise biletlerini iade etmeleri gerekecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı
Gündem

Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski Güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, "Ermenistan, liderlerinin dar görüşlülüğü, askeri, diplomatik ve bilgi isti..
Siyaset

"Ben de tacize uğradım" diyerek CHP'deki rezillikleri ifşa etti!

Her geçen gün CHP'deki rezillikler bir bir ortaya çıkıyor. CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, kendisinin de iki kez tacize uğradığın..
Rusya dünyaya az önce duyurdu: Türkiye ile anlaştık
Dünya

Rusya dünyaya az önce duyurdu: Türkiye ile anlaştık

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ortak denetim merkezi kurulması konusunda Türkiye ile anlaştıklarını duyurdu.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay