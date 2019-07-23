Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı son dakika İŞKUR iş ilanları

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı. İŞKUR üzerinden yayınlanan DSİ işçi alım başvuru şartlarına ilişkin detaylara bakacak olursak, en az ilkokul mezunu işçi alımı iş ilanı yapılacak. İlanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı ve başvurular online olarak yapılmakta.

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması talep ediliyor ve başvuru şartlarına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Yayımlanan İŞKUR ilanında 2 beden işçisi, 4 su taşıyıcı, 1 topoğraf, 1 çiftçi olmak üzere 8 işçi alımı yapılacak. İŞKUR DSİ başvuru şartlarınad bazıları ise Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, askerlik ile ilişiği bulunmamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak. En az ilköğretim mezunu olmak.

DSİ İŞKUR alımı yapılan kurumlar hangileri

İŞKUR 'da bugün yayımlanan ilanlarda aşağıdaki kamu kurumlarına personel alımı yapılacağına yer verildi:

AKSARAY ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SAN.A.Ş.

TERCAN SULAMA BİRLİĞİ

TÜBİTAK

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

TC Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bulunmamak.

Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Erkek adaylar için askerliği yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak

Başvuru yaptığı görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

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