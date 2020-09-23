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Gündem Devlet sırlarını ifşa eden Oda TV'ci Müyesser Yıldız için istenen ceza belli oldu
Gündem

Devlet sırlarını ifşa eden Oda TV'ci Müyesser Yıldız için istenen ceza belli oldu

"Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Oda TV'ci Müyesser Yıldız'ın 10 yıla kadar hapsi istendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:02:00 -
Devlet sırlarını ifşa eden Oda TV'ci Müyesser Yıldız için istenen ceza belli oldu

Tetikçi Oda TV’nin Ankara Haber Müdürü ve köşe yazarı Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında “Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan iddianame düzenlendi. 

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Libya şehitlerini ve ailelerini ifşa ettiler

Oda TV, geçtiğimiz aylarda Libya şehitlerimizin isimlerini ve ailelerini ifşa etmiş, gizli kalması gereken bilgileri yayınlamıştı. Oda TV Ankara Haber Müdürü ve köşe yazarı Müyesser Yıldız da, “Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi” başlıklı skandal yazıları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

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