Devlet parasıyla örgüt mezarlığı

HDP’nin kapatma davasının iddianamesinde, HDP’li milletvekillerinin terör örgütü PKK’nın talimatları doğrultusunda hareket ederken, örgüt mezarlığını bile devletin parasıyla yaptırdıklarına yer verildi. HDP’nin 24. Dönem Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun HDP’nin kapatma iddianamesindeki bölümünde terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü, “silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılandığı belirtildi. Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden Diyar kod adlı, Metin Yolçan’ın itiraflarında Zenderlioğlu’nun terör kamplarına sık sık gördüğünü belirterek, “Ben bu şahsı kırsalda faaliyet yürüten örgüt mensuplarının talimatı ile örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen kutlamalarda gördüm. Bu şahıs orada bulunan birçok örgüt mensubuyla ayrı ayrı görüştüğünü gördüm” şeklinde beyanları da iddianamede yer aldı. Güvenlik görevlilerince bir operasyonda yakalanan Abidin Akgün ise ifadesinde, “Ben bu şahsı Hüsamettin Zenderlioğlu olarak bilirim. Yukarı Ölek köyündeki örgüt mezarlığının çevre duvarlarını yapmam için bana 150.000 TL para veren şahıstır. Ben de bu ücret karşılığında duvarları yaptım” şeklindeki sözleri de iddianameye aktarıldı.

HDP’li milletvekili örgüt mezarlığında şenlik yapmış

Bir başka örgüt üyesi Gohdar kod adlı Yusuf Kılıçlı’nın itiraflarında da Zenderlioğlu’nun PKK terör örgütünün mezarlığı diye anılan ‘Xerzan’ ismini taktıkları mezarlığında yapılan şenliğe katıldığını belirterek, “BDP Bitlis Eski Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu olduğunu biliyorum. 2013 yılında HDP İl Teşkilatının düzenlemiş olduğu Yukarı Ölek kırsalındaki şenliğe Milletvekilleri ve diğer kişilerle birlikte katıldık. Burada örgüt üyeleri ile şenlikte bulunuyordu. Örgüt üyelerinin üzerinde örgüt kıyafetleri vardı, bu şahsın şenlik sırasında Yukarı Ölek kırsalının üst kısmında ayrı bir yerde örgüt mensupları ile görüştüğünü görmüştüm” şeklindeki itirafları da iddianameye yansıtılarak, “Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile evrensel hukuk kuralları gereği silahlı terör örgütü kabul edilen PKK/KCK kapsamında “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verilmiş mahkumiyet kararı ile “silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılamalarının bulunduğu, partide üst düzey görev alan Hüsamettin Zenderlioğlu’nun Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerinin niteliği ve yoğunluğu dikkate alındığında, davalı siyasi partinin Anayasa’nın 69. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen fiillerin odağı haline gelmesinde sorumluluk taşıdığı” ifadeleriyle HDP’nin kapatılmasını istedi.