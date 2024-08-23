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Gündem Devlet kurumları ırkçı provokatörü sadece yalanlamakla yetiniyor! Türkiye’de yalanın cezası yok mu? Eğer böyle giderse Türkiye yalancılar cehennemine dönecek
Gündem

Devlet kurumları ırkçı provokatörü sadece yalanlamakla yetiniyor! Türkiye’de yalanın cezası yok mu? Eğer böyle giderse Türkiye yalancılar cehennemine dönecek

Yeniakit Publisher
2024-08-23 11:57:00 -
Devlet kurumları ırkçı provokatörü sadece yalanlamakla yetiniyor! Türkiye’de yalanın cezası yok mu? Eğer böyle giderse Türkiye yalancılar cehennemine dönecek

Ümit Özdağ’ın katıldığı bir televizyon programında “Türkiye’de 7 milyonu Suriyeli, 13 milyon yabancı var ve en az 2,5 milyon Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildi” iddiası yalanlandı.

 Neredeyse her gün Suriyeli muhacirler aleyhinde dezenformasyon yapan Ümit Özdağ’ın iddiaları, devlet kurumları tarafından istisnasız yalanlanıyor.

Irkçı provokatörün ektiği kin ve nefret tohumları toplumsal olaylara sebebiyet verirken, yetkililer onu sadece yalanlamakla yetiniyor.

Son olarak bir televizyon programında “Türkiye’de 7 milyonu Suriyeli, 13 milyon yabancı var ve en az 2,5 milyon Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildi” yalanını söyleyen ırkçı, yine yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’de bugün itibarıyla; 3 milyon 99 bin 524’ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353’ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353’ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır.
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Geçici Koruma kapsamında bulunan ve Türk vatandaşı olan Suriye uyruklu kişi sayısı ise 238 bin 768’dir.” ifadeleri kullanıldı.

Devlet kurumlarının yalan bilgiler üzerinden ırkçı nefreti körükleyen Özdağ gibi birini yalanlaması olması gerekendir. Ancak, bu nefretin yaktığı canların hesabı da sorulmayacak mı?

Özdağ’ın her gün sistematik olarak icra ettiği dezenformasyonun neden olduğu tahribat daha ne kadar görmezden gelinecek?

Özellikle sosyal medyaya yönelik hayata geçirilen Dezenformasyonla mücadele Yasası hangi suçları kapsıyor merak ediyoruz doğrusu!

Yargılanması gereken biri televizyon programlarına çıkarılıyor ve “hoca” olarak taltif ediliyor.

Özdağ yalanlanmakla kalınmasın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “halkı kin ve nefrete sevk etme” suçlarından hakkında gerekenler yapılsın!

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