Devlet desteğiyle teknolojiye geçti! Süt üretimi 9 tondan 12 tona çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir süt işletmesi, yemleme sürecini teknolojiyle yenileyince üretimde dikkat çeken bir artış yakaladı. 2011 yılında Müsellim köyünde 100 dönüm alan üzerinde 300'ü sağmal olmak üzere 800 büyükbaş kapasiteli bir çiftlik kuran girişimci Hüseyin Baş, günlük 9 ton olan süt üretimini artırmak için teknolojik dönüşüm kararı aldı.

Yaptığı araştırmalar sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvuran Baş, sağlanan modernizasyon desteği ile otonom yem otomasyon sistemi kurdu.

Sistem, soya, kanola, kepek ve mısır gibi ürünleri harmanlayarak, besin değeri yüksek rasyonlar oluşturuyor.

Süt verimi 9 tondan 12 tona yükseldi

İşletme sahibi Baş, yaptığı açıklamada, 2011 yılından bu yana süt üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Hayvanın önüne giden yemin aynı standartta olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Baş, geçen yıl hayvan başına süt verimini arttırmak için çalışma yaptığını kaydetti.

Baş, bu kapsamda devlet desteği ile işletmesine yem otomasyon sistemi kurduğunu anlattı.

Teknoloji ile süt üretimini arttırdıklarını dile getiren Baş, "Şimdi her defasında aynı rasyonu (yem karışımı) vermek, her işletmenin hayali. Biz bu hayali gerçekleştirdiğimizde günlük süt üretimimiz hayvan başına yaklaşık 38 litrelerdeyken sadece otomasyon sistemini kurarak yaklaşık 41, 42 litrelere, 43 litrelere kadar işletmemizdeki süt verimini arttırmış olduk. Bunun sebebi de her defasında hayvanın önüne gelen rasyonun aynı miktarda yapılıyor ve aynı sürede karılmış olması. Bu bile bizde hayvan başına 3 ile 4 litrelik bir artışa neden oldu." diye konuştu.

Hüseyin Baş, devlet desteği ile üretim kapasitelerini arttırma imkanı bulduklarını belirterek, imkanı olan her işletmenin desteklerden yararlanmasını önerdi.