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Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zübeyde Kurt, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı hibe desteğiyle istiridye mantarı üretimine başladı- Girişimci Zübeyde Kurt:- "Devletimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde bugüne geldim. Bundan sonraki hayalim tesisi büyütüp ilçe dışına satış yapmak"

03 Mart 2019 Pazar 16:56
Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zübeyde Kurt, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı hibe desteğiyle istiridye mantarı üreterek hayalini gerçekleştirdi.

İlçenin Sumaklı Mahallesi'nde yaşayan Zübeyde Kurt, bakanlığın "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanmak için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvuru yaptı. Başvurusu onaylanan Kurt'a 30 bin lira hibe desteği verildi. Kurt, aldığı desteğin ardından çocuklarıyla mantar tesisi kurarak üretim yapmaya başlamanın sevincini yaşıyor.

Girişimci Zübeyde Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle hayalini kurduğu işletmeyi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ev hanımı iken şimdi iş kadını olduğunu dile getiren Kurt, yaptığı işin güzel ve zevkli olduğunu, yapmak isteyen ev hanımlarına da önerdiğini kaydetti.

Kurt, çocuklarının kendisine yardımcı olduğunu aktararak, "Biz üretiyoruz, servisçilik yapan eşim de pazarlamasını yapıyor. Hiçbir zaman satış sıkıntısı çekmedik. Haftada 3 defa toplama yapıyoruz. Her toplamada verimine göre ortalama 10-15 kilogram arasında ürün alıyorum. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Buradan aldığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkıda bulunuyorum, sıkıntı çekmiyorum." dedi.

Bu işe başladıklarından bu yana ev ekonomilerinin de rahatladığına dikkati çeken Kurt, "Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde bugüne geldim. Bundan sonraki hayalim tesisi büyütüp ilçe dışına satış yapmak. Kendime inanıyorum ve güveniyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:56
  1. Andırın
  2. kadın girişimci
  3. Kahramanmaraş
  4. Kırsal kalkınma

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