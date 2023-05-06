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Gündem Devlet bir mafyanın daha başını ezdi
Gündem

Devlet bir mafyanın daha başını ezdi

Yeniakit Publisher
2023-05-06 09:33:00 -
Devlet bir mafyanın daha başını ezdi

Gaziantep'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 6 zanlının yakalanması için dron destekli operasyon yapıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "örgüt kurmak", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Daha önce yakalanan 5 zanlının da ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 makineli tüfek, pompalı tüfek, tabanca, 701 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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