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Siyaset Devlet Bahçeli'nin bu pozu Yunanistan'ın ardından Almanya'yı da kudurttu!
Siyaset

Devlet Bahçeli'nin bu pozu Yunanistan'ın ardından Almanya'yı da kudurttu!

Devlet Bahçeli'ye hediye edilen tabloyla başlayan tartışmada devreye gire Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel, Almanya'nın tutumunun net olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 22:55:00 -
Devlet Bahçeli'nin bu pozu Yunanistan'ın ardından Almanya'yı da kudurttu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan tablonun başlattığı tartışma devam ediyor.

Ülkü Ocakları’nı ziyaretinde Bahçeli'ye çerçeve içinde 'Denizlerdeki misakımillimiz' ibaresi yazılı bir ege haritası hediye edildi.

Girit ve daha birçok adanın Türk tarafında kaldığı görülen haritalı takdim fotoğrafı Twitter hesabından yayınlanınca Yunanistan'ın gündemine oturdu.

Miçotakis tepki göstermişti

Medya ve sosyal medyada gündem olan haritaya ilişkin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Twitter'dan paylaşım yaptı.

Miçotakis, "Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsi Türkiye tarafından yutulmuş. Aşırılıkçıların ateşli rüyası mı? Türkiye'nin resmi politikası mı? Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına karşı tutumunu netleştirmeli." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki tartışmalara Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel de katıldı.

"Almanya’nın bu konudaki pozisyonu açık ve net"

Bahçeli’nin fotoğrafını eleştiren Reichel, “Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sorgulayan hiçbir girişim kabul edilemez” dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reichel, “Almanya’nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez” ifadesini kullandı.

 

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