Devlet Bahçeli'den sert tepki: Türkiye'den Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Siyaset Okulu Sertifika Töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır. Türkiye vatan coğrafyasını sırtında taşımış. Zaman ve mekanın bereketli hamurunda yoğrulmuştur. Türk milleti vatanı bayrağı ve istikbali için çalışmıştır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.

Girmedikleri kılık, takmadıkları maske yok

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur. Hiç kimse sabrımızı yanlış yorumlamasın.

Küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir

Bir zamanlar Batı'ya ihtiyacımız yoktu, bir süre sonra Batı'sız düşünemez hale geldik. Türk Milleti uzun çalışma ve sabır neticesinde kozasından çıkmayı başardı. Türkiye'yi hastalandırmak için kriz, kaos, darbe ve nifak üretimini sahaya süren emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Türk irfanı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile doğrulmuş, Cumhur İttifakı ile ayağa kalkmıştır. Üzerimize gelmeleri bu yüzdendir. Hiçbir çılgın milli varlığımıza zincir vuramayacaktır.

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Demokrasiyi dillerinden düşürmeyen lekeli yüzlere bakınız, milletin iradesine karşı hazımsız ve saygısızlardır. 70'ine merdiven dayamış bir akademisyen çıkmış, hükümeti erken seçime zorlamanın yollarını anlatıyor. Sokak diline başvuruyor. Milletimizin seçimi ve tercihini alçakça karalıyor. Barışçıl protesto telkini ile neyin hazırlığı yapılıyor? Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? PKK'ya kulak verirseniz barış diyor, HDP barış diyor, CHP barış sakızı çiğniyor. Be hey densizler barışın sizin lügatınızdaki karşılığını biz söyleyin de bilelim? Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk, kanunsuzluk, ahlaksızlık değil midir?

Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?

Demirtaş teröristtir. CHP Genel Başkanı ısrarla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Hain olduğu için. Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı?

Kılıçdaroğlu herkesi kendi gibi sanıyor yine çuvallıyor yine faka basıyor. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor bir de pervasızca milliyetçilik taslıyor. Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın.

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