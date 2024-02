Devlet Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Tarihe bakmadan atılacak her adımın yapılacak her hamlenin kuşaklar arasında kopukluklar yapacağını düşünüyorum. Anadolu coğrafyasının vatan olması her şeyden evet milli birlik ve kardeşlikle ortaya çıkmıştır.

Partimiz tam 55 yıldır gücünü milletten alan siyasal bir düşünce hareketidir. Millet olmakla milli devletler doğmuştur. Milliyetçilik bu gerçeğin şuurla kavranmasıdır.

ALPER GEZERAVCI MESAJI

Yaklaşık 3 haftalık uzay görevinden Alper Gezeravcı ile övünmemiz millet olma halinin mümtaz bir sonucudur. Bu vesile ile Alper Gezeravcı kardeşimize hoş geldiniz diyorum. Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarınların paha biçilmez bir tablosudur.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Muhalefet iflas bayrağını çekti. Ne CHP'nin ne de silik muhalefet partilerinin vizyonu ülkemizin geleceğiyle örtüşmemektedir. Özgür bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz açık olursa daha çok severiz. Özgür bey ayakkabı mağazası gibisiniz. Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete 'hayır' diyoruz.

CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir.

BÜYÜKERŞEN'İN 'OSMANLI' SÖZLERİNE TEPKİ

Büyükerşen'in sözleri CHP'nin özetidir. 'Bu parti nasıl adam olacak' diyen Büyükerşen esasen haklıdır. CHP'nin adam olabilmesi asla ve kata mümkün değildir. Bir Haçlı kafasıdır. Türklüğe karşı 1000 yıldır sinmiş kin ve nefret saklandığı yerden yeniden doğmuştur. Kapanmamış defterlerin, silinmemiş nefretlerin hesabıdır. Bugün bunun taşeronun demlenmiş CHP'dir, Büyükerşen maşasıdır. Osmanlı İmparatorluğu Türk'tür.

'Yazıklar olsun' diyorum. Yaşından başından da mı utanmadın.

CUMHURBAŞKANI'NIN MISIR ZİYARETİ

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecektir. Türkiye ile Mısır'ın üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur. Cepheleşmenin hiçbir ülkeye yararı yoktur.

İsrail'in derhal katliamlarına son vermesi insani bir mecburiyettir. Yaklaşık 28 bin Filistinli katledildi. İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış derhal tesis edilmelidir. 1967 sınırlarına haiz bir Filistin devleti acilen kurulmalıdır. Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir.

