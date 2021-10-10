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Siyaset Devlet Bahçeli'den çok sert sözler: Utanç verici bir suç ve rezalettir
Siyaset

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler: Utanç verici bir suç ve rezalettir

"Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden yönetimi bir karar vermelidir. ABD terör örgütleri ile mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? ABD yönetimi dost mu düşman mıdır? Teröristlere silah vermek utanç verici bir suçtur, rezalettir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 12:55:00 - 2021-10-10 13:58:32
Devlet Bahçeli'den çok sert sözler: Utanç verici bir suç ve rezalettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin düzenlediği "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Anların nefesi PKK'nın ensesindir. HDP, PKK'nın ikmal organıdır. Terörist sevk zincirin ilk halkasıdır. HDP'nin ön kapısından giren arkadan terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. HDP terörizmin siyasi organizasyonudur. Kimse aklımızla alay etmesin. HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır.

Türk milletinin sabrını zorlamasınlar

HDP'nin kapatılması anaların kapatılmasına su serpecektir. Bunlar çocuk kaçakçısıdır, uyuşturucu kaçakçısıdır. HDP-PKK varsa milli geleceğimiz ekonomimiz güvenceden mahrumdur. Geldiğimiz noktada teröristlerin ne yatacak yeri ne de kaçacak bir yeri kalmamıştır. Adaletin önüne hesap vereceklerdir. Buna yanaşmayacaklarsa kahramanlarımızın helal kurşunları bunları devirecektir. Türk milletinin sabrını zorlamasınlar.

"Utanç verici bir suç ve rezalettir"

Biden yönetimi bize göre bir karar vermelidir. ABD terör örgütleri ile mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? ABD yönetimi dost mu düşman mıdır? Teröristlere silah vermek utanç verici bir suçtur, rezalettir. Toprağa bir girsek dünyaya bin geliriz. Yine de teslim olmayız, pes etmeyiz. Bu davaya bağlıyız. Bu davayı bayrak gibi taşıyacağız. Tehdit yoğundur, hava kurşun gibi ağırdır. Türkiye'yi etkisizleştirme çabasındalar ama başaramayacaklar. Millet bir olur aşılmaz güç olur zalimlerle mücadele eder.

"Annelerinize koşun"

Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Herhangi bir heyet de göndermedim. Annelerin meşru eylemlerini yakından takip ettim. Yaptıklarını doğru buldum. Annelerin sesi her yerde çınlamaktadır. Şu anda dağda veya bir başka yerde terörün elinde bulunanlara diyorum ki oradan bir an önce kurtulun. Annelerinize koşun. Anneleriniz sizleri bekliyor. Gelin düşmandan yakanızı kurtarın.

"Bu sorun çözülmeden hayat bize zindandır"

Türk kadını milli bekamızın beşiğini sallayan güvencesidir. Ne üzücü ki kadınların karşılaştıkları zorbalıklar ilkelliktir. Kadınların katiline seyirci kalamayız. Kadına şiddet sorunu çözülmeden hayat bize zindandır. Kadın şiddeti son vermeden gelişmeyi tam yakalayamayız. Her zaman kadınlarımızın yanındayız. Her şartta kadınların hak ve hukuklarını korumaya devam edeceğiz. Sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa onu inançla ve sabırla yapacağız. Kutlu yolu analarımızla yürüyeceğiz. Sizlerin her zaman yanında olacağız.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Devlet Bahçeli, Kesinlikle Çok Doğru Söylūyor Aynen Öyle. Terörist ABD.
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Abdullah

İNSANLAR ve abd
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