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Ekonomi Devlet Bahçeli'den asgari ücret zammına ilk yorum
Ekonomi

Devlet Bahçeli'den asgari ücret zammına ilk yorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4 bin 250 liralık yeni asgari ücreti değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:11:00 -
Devlet Bahçeli'den asgari ücret zammına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4 bin 250 liralık yeni asgari ücreti değerlendirdi.

Yüzde 50'lik rekor bir artış yapılan asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir.

Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

Asgari ücret; “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir.

Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.

İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum.

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Yorumlar

halil [email protected]

4250 ile geçinilir,ancakkkkkkk özellikle fabrikada çalışan ilkokul ortaokul mezunu işciler yarım düzine çoçuk yapıyorlar.o zaman tabiki geçinemezlerrrrrrrr.
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serhat

memura işçiye emekliye. de aynı zam yapılır herkezde aynı beklenti var. inşallah tüm kesimler yüzde 50 alır çünkü herkez eziliyor emekli memur çok ezilmekte işçiler de aynı
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