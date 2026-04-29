Devlerin savaşı! Perez’in Mourinho planı Portekiz duvarına çarptı

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Real Madrid'de en güçlü adaylardan biri olan Jose Mourinho iddialara cevap verdi.

Xabi Alonso'yla yollarını ayırdıktan sonra takımı geçici olarak Alvaro Arbeloa'ya emanet eden Real Madrid'de sezon sonunda teknik direktör değişimi bekleniyor. İspanyol ekibinde şu an için en güçlü aday ise daha önce kulüpte görev yapan Jose Mourinho.

MOURINHO'DAN REAL MADRID YANITI

Teknik direktörlük kariyerini Benfica'da sürdüren Jose Mourinho, İtalyan basınından Il Giornale'ye verdiği röportajda Real Madrid'le ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Mourinho, şu anda tek düşündüğü şeyin Benfica olduğunu belirtti.

"AKLIMDA SADECE BU VAR"

Portekizli teknik direktör açıklamasında, "Hayır, bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Olağanüstü bir yolculuk geçirdik. Avrupa'da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki üç maçımızı kazanırsak, Avrupa'nın en büyük kupasında oynayacağız. Aklımda sadece bu var." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün Athletic'te çıkan haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yeni sezonda takımı Jose Mourinho'nun çalıştırmasını istediği belirtilmişti. Mourinho'nun şu an için favori olduğu ancak yönetimden bazı isimlerin bu geri dönüşe olumlu yaklaşmadığı ifade edildi. Mourinho, 2010-13 yılları arasında Real Madrid'de çalışmıştı.