'Devleete para yok' diyen trollere gelsin! Bakan dev yardımı açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 Mart ayında Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı ve Çoklu Doğum Yardımı kalemlerinde 466,1 milyon TL sosyal destek ödemesi yapıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 Mart ayı sosyal yardım ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Yanık, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı ve Çoklu Doğum Yardımı kalemlerinde yardımlar yapıldığını belirterek, "Mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu 3 sosyal yardım programımız ile 466,1 milyon TL ödeme yaptık" ifadesini kullandı.