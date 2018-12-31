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Deveye göz göre göre şiddet!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, kamyon kasasında bulunan bir deveye sopayla şiddet uygulanması büyük tepki çekti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:57

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel deve güreşlerinde, bir kişinin kamyon kasasında bağlı olan deveyi sopayla şiddet uygulaması tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre olay dün Lapseki'de meydana geldi. İlçede yapılan geleneksel deve güreşlerinde bir kişi kamyonun kasasına bağlı olan deveye sopayla defalarca vurarak şiddet uyguladı. O esnada bir kadın şiddete engel olmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Hayvanseverler ayağa kalktı

Deveye yapılan şiddet anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşanan şiddet olayına hayvanseverler de yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
  1. deveye şiddet
  2. Çanakkale

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