Develi Süt Üreticileri Birliği İlçe Ekonomisine 6 Milyon TL Katkı Sağlayacak Proje İçin Başkan Büyükkılıç’dan Destek Bekliyor

Develi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cezmi Hodul "Hizmet Pınarı Projemizin bölge ekonomisine katkısısüt ve kırmızı et olmak üzere yılda 6 milyon civarında katkı sağlayacağını umuyoruz" diyerek Büyükşehir Belediyesi’nden destek beklediklerini ifade etti.

Develi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cezmi Hodul, Hizmet Pınarı projesinin toplam maliyetinin 1 milyon 625 bin TL tutarında olduğunu ve ilçeye yılda 6 milyon TL katkı sağlayacağını umduklarını bildirdi. Projenin yüzde 80’inin bittiğini ancak eksikliklerin olduğunu ifade eden Cezmi Hodul, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan destek beklediklerinin altını çizerek, "Hizmet Pınarı Projesi ile alınan ürünlerde vitamin ve protein kayıplarını önlemek, üretilen sütün kâr marjını yükseltmek, bölgede çalışan istihdama katkı sağlamak, kesif yem tüketimini azaltmak, dane, mısır, arpa, buğday, yulaf ekimini yaygınlaştırmak için çalışmalara başladı" dedi.

Hodul, "Hizmet Pınarı Projemiz Kayseri Develi bölgesinin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı için bu sektörde ki sıkıntıların ve sektörümüzün sıkıntıya düşmesi sonucunda bizde bu sıkıntıları nasıl çözeriz diye Hizmet Pınarı Projesi adı altında projemizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 100 metre idari binasını yapmış bulunmaktayız, slaj paketleme makinesini almış bulunmaktayız, trafosunu şuan da hazır duruma getirdik, alt zemin düzenlemesini yaptık şuanda hizmet pınarı projesinin %80’nini oluşturmuş bulunmaktayız" ifadesinde bulunarak şu bilgileri verdi:

"Projemiz tam olarak hayata geçtiğinde yaklaşık 1 Milyon 625 bin TL tutuyor, eksiklerimiz de var tabi ki eksiklerimiz şuanda iki tane kepçe biri yükleme biri de destekleme kepçesi olmak üzere, köylerimize yaptığımız ürünleri hemen teslim etmek için 2 kamyon, onun haricinde 3 bin metre civarında parke taşına ihtiyacımız var. Projemizin amacı zaten bölgemiz tarım ve hayvancılıkta üst düzeyde olduğu için günlük ortalama sanayi ye giden süt 260 ton civarında, 260 ton civarında süt üretimi olunca yerli maliyetlerinde yüksek olmasından dolayı üreticimiz süt üretiminden fazla bir kar elde edemiyor, girdi maliyetlerini düşürmek için üreticimize seminerler düzenleyerek kaba yem üretimi, fi, küsbe, mısı buna benzeri kaba yem bitkilerini ekerek bunları vitamin değerlerini kaybettirmeden slaj paketlemesi yapıp uzun süre değerini koruyarak sağlıklı bir şekilde hayvanlarına yedirmek."

Başkan Cezmi Hodul, "Üreticilerimizin aidatlarıyla ve tarım Bakanlığımızın bize verdiği %50’lik destek ile bu şekle getirdik fakat proje geniş kapsamlı ve büyük bir proje olduğu için baktık ki biz yeterli hale gelemeyeceğiz. Bu nedenle başta Kayseri Büyükşehir Belediyemizden taleplerimiz oldu kısmi olarak yardım da almış olduk yine Develi BelediyemizÖksüt Madencilik sağ olsunlar Belediye Başkanımız araç gereçleriyle yardımda bulundular ama bu bize şuanda kafi gelmedi projemizin büyüklüğüne göre, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın inşallah daha büyük desteklerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Hodul, "Hizmet Pınarı Projemizin bölge ekonomisine katkısısüt ve kırmızı et olmak üzere yılda 6 milyon civarında katkı sağlayacağını umuyoruz" dedi.