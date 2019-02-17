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Develi Belediyespor, ligin son deplasmanında rahat kazandı

Türkiye Erkekler 2.

17 Şubat 2019 Pazar 14:33
Develi Belediyespor, ligin son deplasmanında rahat kazandı

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup’ta mücadele eden Develi Belediyespor, Tokat deplasmanında Tokat Belediye Plevnespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.


Kayseri’yi Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup’ta temsil eden üç takımdan biri olanDeveli Belediyespor, sezonun son deplasman karşılaşmasında Tokat’ta parkeye çıktı. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaşan Develi Belediyespor rakibine set vermeden 3-0 galip geldi. Grupta 4. sırada yer alan Kayseri ekibi, ligin son hafta karşılaşmasında kendi evinde grup lideri bir diğer Kayseri takımı olan Melikgazi Belediyespor’u konuk edecek. Bu maç 24 Şubat Pazar günü Develi İlçe Spor Salonu’nda saat 14.30’da oynanacak.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:33
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