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Gündem Devasa gemi Trabzon limanında: Görmek için acele edin
Gündem

Devasa gemi Trabzon limanında: Görmek için acele edin

Yeniakit Publisher
2023-12-28 15:55:00 -
Devasa gemi Trabzon limanında: Görmek için acele edin

Rusya'nın Soçi kentinden çıkıp Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

Rusya ile Türkiye arasında yolcu taşıyan "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 22'nci kez Trabzon Limanı'na geldi.
Rusya'nın Soçi kentinden çıkıp Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.
Geminin taşıdığı 828 turist, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.
Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Emin Bilgin, kruvaziyerin bu yıl 22'nci kez limana geldiğini belirterek, ocak 2024'te iki sefer daha yapacak kruvaziyerin sonraki seferlerini ise mayısta gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti.

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