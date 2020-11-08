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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Zonguldak kongresinde konuştu:
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Zonguldak kongresinde konuştu:

"DEVA Partisi, bu ülkeyi zenginleştirmek, her bir vatandaşımıza rahat nefes aldırmak için yola çıktı ve hep birlikte bunu başaracağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:01:58 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Zonguldak kongresinde konuştu:

ZONGULDAK (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partilerinin ülkeyi zenginleştirmek, her vatandaşa rahat nefes aldırmak için yola çıktığını belirterek, hep birlikte bunu başaracaklarını söyledi.

Partisinin Zonguldak İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Babacan, bir otelin konferans salonunda, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Babacan, kongrede yaptığı konuşmada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, hayat pahalılığının arttığını, zenginle fakir arasındaki gelir dağılımı farkının açıldığını savundu.

Vatandaşın alım gücünü kuvvetlendirmenin devletin en asli görevlerinden biri olduğunu dile getiren Babacan, "Ülkemizin sorunlarının çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanlarının ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkündür." ifadesini kullandı.

Babacan, memleket sorunlarına çözüm bulmak için güçlü kadroyla yola çıktıklarını belirterek, "DEVA Partisi, bu ülkeyi zenginleştirmek, her bir vatandaşımıza rahat nefes aldırmak için yola çıktı ve hep birlikte bunu başaracağız." dedi.

Konuşmanın ardından Babacan ve beraberindekiler, Gazipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.


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