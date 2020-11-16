DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Van kongresine katıldı

VAN (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktığını söyledi.

Babacan, Van'da bir otelde düzenlenen partisinin il başkanlığının 1. Olağan Kongresi'nde, parti olarak çözüm sözcüsü olacaklarını, toplumu kutuplara ayırmayacaklarını, Türkiye’nin yaralarını sarmak için hazır olduklarını ifade etti.

Daha adil, daha özgür, daha eşit bir Türkiye için hep beraber yola koyulduklarını, bu yolculuğu tamamına erdirmek için çok çalışmaları gerektiğini belirten Babacan, her gün büyüyen aileyle çalıştıklarını, daha da çok çalışacaklarını kaydetti.

Babacan, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin ülkeyi yasa boğduğunu anımsatarak, "Ben biliyorum ki bu acıyı İzmir ile beraber en derinden yaşayanlardan birisi de sizlersiniz. 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011'de art arda meydana gelen iki deprem, bu güzel şehrimize ağır hasar verdi. 644 yurttaşımızı kaybetmiştik, onlardan birisi olan küçük Yunus’un enkazdan bize bakan gözlerini kim unutabilir? Biz unutmuyoruz." dedi.

Van'ın tarım ve hayvancılık açısından çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Babacan, şöyle devam etti:

"Biz, tüm bunların doğru tarım politikaları, doğru destek mekanizmaları ve yerinden yönetimin güçlenmesi ile çözüleceğini biliyoruz. Biz, öncelikle bu bereketli toprakların endemik bitkilerini, hayvan türlerini, balık türlerini tespit ve ıslah etmeyi hedefleyeceğiz. Coğrafi işaret çalışmalarını hızla tamamlayacağız. Çiftçi, sanayici ve üniversitenin işbirliği ile tarım ve hayvancılığı teknoloji ile buluşturacağız. Tarımı, hayvancılığı, arıcılığı, ceviz üretimini, sebze ve meyve üretimini koruyacağız, destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz."

Konuşmanın ardından Babacan'a Vanspor armalı atkı ile forma hediye edildi.

Tek listeyle girilen seçimde il başkanlığına mevcut başkan Semra Odabaş seçildi.