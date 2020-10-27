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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Edirne'de partisinin il kongresinde konuştu:
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Edirne'de partisinin il kongresinde konuştu:

"Hakkı, adaleti, dürüstlüğü ve liyakati ilke olarak edinirseniz her şeyi düzeltmeniz mümkün"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:10:19 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Edirne'de partisinin il kongresinde konuştu:

EDİRNE (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Hakkı, adaleti, dürüstlüğü ve liyakati ilke olarak edinirseniz her şeyi düzeltmeniz mümkün" dedi.

Babacan, Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste düzenlenen partisinin Edirne İl Başkanlığı olağan kongresinde yaptığı konuşmada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Hayat pahalılığının arttığını ileri süren Babacan, zenginle fakir arasındaki gelir dağılımı farkının açıldığını iddia etti.

Türkiye'nin sorunlarını iyi bildiklerini ifade eden Babacan, "Hak ve özgürlüklerle ilgili bu sorunları düzelttiğimiz zaman ekonomi de düzelecektir. Dış politikayı, eğitimi, sağlığı düzelteceğiz. Hepsinin çözümü bulunur. Hakkı, adaleti, dürüstlüğü ve liyakati ilke olarak edinirseniz her şeyi düzeltmeniz mümkün. Biz bunları düzelteceğiz, DEVA Partisi bu sorunları düzeltecek." diye konuştu.

Babacan, Türkiye'deki internet hızının düşük ve pahalı olduğunu öne sürerek gençlere ücretsiz internet sağlayacaklarını kaydetti.

Tek listeyle girilen seçimde, il başkanlığına mevcut başkan Kerem Arda seçildi.

Daha sonra Babacan, Edirne esnafını ziyaret etti. Lozan Anıtı'nı da gezen Babacan, Karaağaç Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.





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