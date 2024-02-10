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Sosyal Medya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davut Güloğlu'nu tanımayınca...
Sosyal Medya

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davut Güloğlu'nu tanımayınca...

Yeniakit Publisher
2024-02-10 13:44:00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce ziyaretinde Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nu tanımadı. Seçim çalışmaları hakkında sohbet eden ikiliden Güloğlu, "Fatih Erbakan'ın danışmanıyım. Burada da görev verdiler çalışıyoruz bir sanatçı olarak" derken Babacan verdiği tepkiyle çok konuşuldu.

Düzce’ye partisinin belediye başkan adayını tanıtmaya giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu‘nu tanımadı.

DÜZCE'DE KARŞILAŞIP SOHBET ETTİLER

Babacan, Davut Güloğlu ile gittiği Merkez Büyük Camisi’nin avlusunda karşılaştı. İkili sohbet ederken Babacan, Karadenizli sanatçı Güloğlu’nu yanındakilerin uyarmasıyla tanıdı.

Öncü Haber’in haberine göre, namaz öncesi cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Babacan’ın yanına gelen YRP Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, kendisine ‘Hoş geldiniz’ temennisinde bulundu.

"BİR SANATÇI OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

Kendisini tanıtmasına rağmen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ünlü şarkıcı Davut Güloğlu’nu tanımakta zorlandı.
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Güloğlu bir ara, "Fatih Erbakan'ın danışmanıyım. Burada da görev verdiler çalışıyoruz bir sanatçı olarak..." dedi.

"SANATÇI DERKEN?

Bunun üzerine Babacan, "Sanatçı derken?" şeklinde tepki verdi.

Partililer ve Güloğlu, sanatçı kimliğini hatırlatınca Babacan mahcup bir şekilde, "Ben de gözüm bir yerden ısırıyor diyorum" diyerek sohbete devam etti.

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