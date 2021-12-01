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Gündem DEVA Partisi, "casus"a "DEVA" olmakta kararlı
Gündem

DEVA Partisi, "casus"a "DEVA" olmakta kararlı

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanan partilerinin kurucu üyesi Metin Gürcan’a sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:36:00 - 2021-12-01 14:36:51
DEVA Partisi, "casus"a "DEVA" olmakta kararlı

 

 

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanan partilerinin kurucu üyesi Metin Gürcan’a sahip çıktı. Partisinin Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, bazı NATO üyesi ülkelere Türkiye'deki askeri gelişmelerle ile ilgili raporlar yazdığı belirlenen Gürcan'ın dosyasında gizli bilgi teminine yönelik en ufak bir saptamanın bulunmadığını iddia eden Şahin, “Hukukçu arkadaşlarımız hadisenin başından itibaren Metin Gürcan Bey’e hukuki destek vermektedir. Bundan sonraki süreç içerisinde de hukuki desteğimizi sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi. 

 

 

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